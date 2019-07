laprimapagina

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Il “Middle Way Approach”, la Via di Mezzo, la strada del dialogo, è la via giusta e l’autonoma dell’Alto Adige,

Laprimapagina : #Bolzano Incontro tra Kompatscher e il premier del governo tibetano in esilio - samuelbuisine1 : Test divertente sesso, tariffe tassa di possesso! Incontro sesso bolzano, sesso in strada video porno. - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: Ieri incontro sull'#autonomia provinciale a Roma tra una folta delegazione della giunta altoatesina e la ministra degli a… -