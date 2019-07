Bitter Sweet | prossima settimana | la sorella di Deniz decisa a riconquistare Ferit

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) L’appassionante soap opera di origini turche- Ingredienti d’amore continua a mantenere viva la curiosità dei telespettatori. Gli spoiler relativi agli episodi in programmazione la terzadel mese di luglio 2019 dicono che Demet, dopo aver perso per sua volontà il figlio che aspettava dal marito (Hakan), crederà di avere tutte le carte in tavola perl'ex fidanzatoAslan. Dopo aver visto il ricco imprenditore litigare con Nazli Piran, ladiinizierà a mettere in pratica il suo obiettivo visto che cercherà di convincere l’uomo a fidarsi di lei. Asuman ricatta la moglie di Hakan, la Piran decide di non lavorare più per l’Aslan Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 15 al 19 luglio 2019 alle 14:45, Demet riuscirà a portare al termine il suo terribile intento visto che senza essere smascherata dal marito Hakan interromperà ...

