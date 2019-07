Bitter Sweet | anticipazioni 27° episodio | Asuman e Demet si minacciano a vicenda

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue la messa in onda della nuova serie televisiva “- Ingredienti d’amore”. Ledell’di martedì 16 luglio 2019, segnalano chepur avendo trovato un accordo per non far venire a galla i loro segreti, continueranno a discutere al tal punto da non risparmiarsi reciproche minacce al lavoro. La sorella di Deniz terrà ancora all'oscuro della sua gravidanza il marito Hakan, mentre la giovane Piran non vorrà far scoprire a Ferit Aslan che ad aiutare gli Onder a diventare i tutori legali di Bulut è stata lei. Riassuntodel 12 luglio Nella puntata andata in onda oggi venerdì 12 luglio 2019, Ayla ha chiesto a Ferit cosa farà adesso che ha scoperto che Deniz è innamorato di Nazli. Il ricco imprenditore dopo essersi rivolto in un brutto modo alla cantante, ha appreso tramite una telefonata che Hakan ha ...

