Bere un bicchiere di succo di frutta o di bevanda zuccherata al giorno potrebbe aumentare

(Di venerdì 12 luglio 2019) Che un eccessivo consumo di bevande zuccherate non faccia bene alla nostra salute non è una novità. Basta pesare alla sempre più crescente mole di prove scientifiche secondo cui tanto più è levato il loro consumo maggiore è il rischio di obesità, malattie cardiovascolari, diabete e morte prematura. E oggi una ulteriore conferma di questa cattiva abitudine arriva da uno studio appena pubblicato sul British Medical Journal, nel quale i ricercatori dell’Agenzia francese per la salute e la Nutritional Epidemiology Research Team (Eren) hanno dimostrato cheappena 200 millilitri in media di bevande zuccherate o succhi diogniè associato a un aumento del 18% del rischio di cancro. Per capirlo, i ricercatori hanno analizzato i dati provenienti da un ampio studio francese sulla salute, NutriNet-Santé (2009-2017), per un totale di oltre 100 mila adulti, di cui 79% ...

