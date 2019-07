Benedetta Rinaldi esclusa da Unomattina | “Ecco perché sto male”

lanostratv

(Di venerdì 12 luglio 2019)fuori da: “Non mi è stato detto nulla” Tra le grandi escluse della prossima stagione televisiva c’è lei:, protagonista da un paio di anni ainsieme a Franco Di Mare. Come ormai sappiamo,è fuori dae al timone dello storico contenitore mattutino di Rai1 ci saranno, da settembre, Valentina Bisti e Roberto Poletti (scelto dai dirigenti per prendere il posto di, ndr). A fronte di questa decisione della Rai, laè delusa e in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha rivelato: “Non mi aspettavo il modo, che non avrei più condottol’ho saputo dai siti televisivi. Non mi è stato detto nulla, non sono stata ricollocata. Non mi è stata proposta una alternativa, questo è il mio lavoro. Lo faccio per mantenermi e non solomi piace.” Grande ...

