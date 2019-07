Benedetta Pilato | chi è la baby prodigio del nuoto italiano

gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ad appena 14 anni parteciperà ai Mondiali die non smette più di stupire:è la nuova giovanissima speranza delle piscine azzurre, fresca di primatonei 50 rana. Già qualificata per l’imminente rassegna iridata di Gwangju, in Corea del Sud (12-28 luglio), ladi Taranto ha stupito tutti al recente trofeo internazionale Settecolli di Roma, il 22 giugno, vincendo la finale dei 50 rana dopo aver stabilito il record nazionale in batteria, con il tempo di 30”13. Per dare un valore alla prestazione della, basti pensare che nel 2019, in tutto il mondo, soltanto tre atlete hanno fatto meglio di lei: la 22enne bicampionessa olimpica statunitense Lilly King (29”63), la 27enne russa cinque volte campionessa del mondo Julija Efimova (29”94) e, qualche giorno fa, la giovanissima bielorussa Anastasiya Kaneva ...

enricospada2 : #Gwangju2019 #nuoto #swimming #worlchampionships2019 Giovane, giovanissima ma già protagonista nel panorama del nuo… - SwimmerShopit : Nuoto, Thomas Ceccon e Benedetta Pilato pronti a dar spettacolo agli Eurojunior -