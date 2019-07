Beach volley | World Tour 2019 Gstaad | Trionfo Lupo Nicolai | demoliti Alison Alvaro Filho

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. Menegatti/Orsi Toth : un 17mo posto che brucia. Tra poco Lupo/Nicolai per sfatare il tabù Brasile : E’ un 17mo posto che brucia quello di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che escono sconfitte 2-0 dalle brasiliane Talita/Taiana Lima, coppia non certo di punta e un po’ “datata” del movimento carioca che elimina le azzurre nei sedicesimi di finale del Major Series di Gstaad. Un altro passo indietro, rispetto ai Mondiali, per il Beach volley azzurro, dopo l’eliminazione al primo turno di Rossi/Carambula nel torneo ...

Beach volley - World Tour 2019 Daegu. Europa contro Asia nel torneo 1 stella femminile in Corea : Sarà Europa contro Asia nel torneo 1 stella in programma a Daegu, in Corea del Sud riservato alle donne che va a completare una delle settimane più affollate della stagione del Beach volley. Non ci sono binomi italiani al via ma c’è comunque una nutrita rappresentanza europea con le russe Moiseeva/Syrtseva che recitano il ruolo di favorite. Attenzione anche alle due coppie austriache e alle rumene Vaida/Ordeanu, mentre tra i binomi ...

Beach volley - World Tour 2019 Alba Adriatica. Il circuito mondiale torna in Italia : domani le qualificazioni femminili sulla sabbia abruzzese : Ha provato anche il maltempo a rovinare questo momento storico per il Beach volley Italiano ma non c’è riuscito. Il World Tour torna in Italia dopo sei anni lunghissimi di assenza e sbarca in Abruzzo sulla bellissima spiaggia di Alba Adriatica per il torneo 1 Stella Offertevillaggi.com riservato alle donne. C’è tanta Italia in campo, a partire dalle qualificazioni dove sono due le coppie azzurre al via, entrambe formatesi per ...

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. Rossi/Carambula fuori al prino turno. Percorso accidentato per Lupo/Nicolai : Si ferma subito la corsa di Enrico Rossi e Adrian Carambula nel Major Series di Gstaad. Un brusco stop che non compromette granchè nella corsa alla qualificazione olimpica della coppia azzurra (è comunque un Major Series in meno con tutto il suo carico di punti) ma che alla fine può essere compreso dal cambio di programma a cui è stata sottoposta la coppia italiana che, di fatto, due settimane fa stava preparando questo appuntamento e si è vista ...

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. Menegatti/Orsi Toth avanti - stop Lupo/Nicolai e Rossi/Carambula : Si chiude con il bilancio di due vittorie e due sconfitte per l’ItalBeach la prima giornata di gare nel Major Series di Gstaad. Dovranno passare dai sedicesimi di finale Paolo Nicolai e Daniele Lupo che, dopo la bella vittoria di stamani con Brouwer/Meeuwsen, subiscono la furia dei polacchi Fijalek/Bryl, grandi delusi di Amburgo, che dominano la finale del girone, vincono con un secco 2-0 (21-14, 21-16) e volano direttamente agli ottavi ...

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. Lupo/Nicolai subito a segno : demoliti gli ex iridati Brouwer/Meeuwsen : Prima vittoria azzurra sulla sabbia di Gstaad e firma di prestigio con Paolo Nicolai e Daniele Lupo che sfruttano l’onda lunga del Mondiale e aprono in qualche modo la crisi degli olandesi Brouwer/Meeuwsen che non stanno certo attraversando il loro momento migliore di forma. La coppia italiana gioca una grande partita, lineare, senza sbavature, con attenzione ed efficacia in fase cambio palla e qualche guizzo fondamentale in fase break e ...

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. Che sfide per l’Italbeach nel primo turno del tabellone principale : Tre coppie e tre sfide complicate al primo turno dei gironi del torneo Major Series di Gstaad che vede da oggi impegnati gli atleti inseriti in tabellone principale dopo le qualificazioni di ieri. In campo femmionile Menegatti e Orsi Toth nella semifinale della pool A affrontano le cinesi Xia/Wang, coppia che lom scorso anno (2018) è stata seconda a Nanjing, a Lucerna e anche a Zhongwei e che in stagione vanta un quarto posto a Sydney e arriva ...

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. L’Italia all’assalto della svizzera : cinque coppie azzurre al via : Tre coppie italiane già nel tabellone principale e due nelle qualificazioni: è un contingente corposo quello italiano che si appresta ad affrontare il Major Series di Gstaad, uno dei cinque appuntamenti più importanti della stagione, che segue di pochi giorni il torneo iridato di Amburgo. Torneo strano, quello svizzero, quest’anno: per importanza si può paragonare ad un Grand Slam nel tennis ma la collocazione, una settimana dopo il ...

Beach volley - Amburgo 2019. Il Mondiale più bello : Italia più vicina al tris per Tokyo ma i top team sono ancora lontani : In undici edizioni del Campionato del Mondo disputate fino a dieci giorni fa l’Italia aveva centrato solo due volte i quarti di finale, sempre al femminile, nel 2001 con Bruschini7Solazzi e nel 2013 con Menegatti/Cicolari. In un colpo solo l’ItalBeach presente ad Amburgo 2019 ha saputo fare in dieci giorni meglio di 22 anni di storia azzurra di questa disciplina: tre coppie nei quarti di finale, roba da stropicciarsi gli occhi, da ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Cagliari. Manni/Bonifazi : primo sigillo! Scampoli/Varrassi : il nuovo che avanza : Una conferma e una gradita sorpresa. Cagliari cambia le gerarchie del Campionato Italiano dopo due tappe in fotocopia, con gli stessi vincitori. In Sardegna arriva in campo maschile il primo sigillo stagionale di Manni/Bonifazi che non scendono dal podio un anno a questa parte e rappresentano la continuità nel circuito tricolore. La novità, invece, arriva dalle donne con Scampoli/Varrrassi, che si apprestano a rappresentare l’Italia all’Europeo ...

Beach volley – Campionato italiano assoluto : Scampoli-Varrassi e Manni-Bonifazi trionfano a Cagliari : Campionato italiano assoluto: a Cagliari vittoria per Scampoli-Varrassi e Manni-Bonifazi Si è conclusa la terza tappa del Campionato italiano assoluto di Beach Volley che ha popolato il lungomare Poetto di Cagliari regalando spettacolo ed entusiasmo con ben 72 coppie che hanno calcato la sabbia sarda in questo week end di grande Beach Volley mentre un soffio di vento ha fatto ininterrottamente sventolare la bandiera dei quattro mori a ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Rimonta d’oro : Stoyanovskiy/Krasilnikov sul tetto del mondo : Sarà ricordato come il Mondiale delle prime volte quello di Amburgo 2019. Dopo il Canada, tocca alla Russia salire per la prima volta sul gradino più alto del podio iridato con Stoyanovskiy/Krasilnikov che si dimostrano più forti anche del tifo tedesco e piazzano la Rimonta vincente sui padroni di casa Thole/Wickler nella finale mondiale spegnendo gli entusiasmi dello stadio del tennis di Amburgo gremito in ogni ordine di posti. Entusiasmo alle ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Thole/Wickler : che impresa contro i norvegesi! La prima volta del Canada tra le donne : Un anno esatto fa, il 6 luglio 2018, Mol/Sorum subivano una sconfitta bruciante contro due giovani tedeschi sulla sabbia di Espinho, in Portogallo. Da quel momento i vichinghi invincibili hanno inanellato 70 successi e subito solo 5 sconfitte, aggiudicandosi otto dei dieci tornei più importanti tra World Tour e Campionati Europei. Un anno dopo Mol/Sorum devono alzare di nuovo bandiera bianca di fronte ai due ragazzi tedeschi che nel frattempo ...