Basket | Trentino Cup 2019 | i convocati dell’Italia Diciannove gli azzurri chiamati dal

(Di venerdì 12 luglio 2019) La Nazionale italiana disi prepara ad affrontare laCup e il CT azzurro, Meo Sacchetti, ne approfitta per ridurre la rosa dei papabili per i Mondiali da 24 a 19 unità: tanti sono iper il ritiro di Pinzolo che precederà il quadrangolare. Restano fuori dopo questa prima scrematura Stefano Tonut, Achille Polonara, Davide Moretti, Diego Flaccadori e Davide Pascolo. Si tratta del primo torneo vero e proprio in preparazione ai Mondiali, nel corso del quale, a fine mese, l’Italia affronterà prima la Romania (30 luglio) e poi una tra Svizzera e Costa d’Avorio (31 luglio). Il quadrangolare farà da prologo alla Verona Cup, che ad inizio agosto vedrà gliimpegnati contro Senegal, Russia e Venezuela. IDELL’ITALIA Awudu Abass (1993, 198, A) Pietro Aradori (1988, 196, A) Marco Belinelli (1986, 196, G) Paul Biligha (1990, 200, ...

