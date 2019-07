Basket NBA | Russell Westbrook agli Houston Rockets in uno scambio che porta Chris Paul a

Basket - Gianni Petrucci : “L’Italia avrà i suoi giocatori NBA. Un mio successore? Gigi Datome” : Dal 31 agosto al 15 settembre, i Mondiali 2019 di Basket prenderanno il via. Le 32 squadre partecipanti si daranno battaglia per conquistare il titolo e regalarsi un sogno. Le formazioni partecipanti sono suddivise in otto gruppi da quattro squadre. Tra le compagini impegnate vi sarà anche l’Italia, facente parte del gruppo D con Serbia, Angola e Filippine. Gli azzurri tornano a disputare la competizione dopo una lunga assenza e vogliono ...

Basket Usa - per le stelle Nba sottoscritti in poche ore contratti per 3 miliardi : Più di 3 miliardi di dollari di contratti firmati in poche ore. I 30 team dell’Nba, la lega statunitense di Basket professionistico, non hanno badato a spese per assicurarsi...

Basket NBA : Kevin Durant ai Brooklyn Nets - con cui firmano anche Kyrie Irving e DeAndre Jordan : Di questo passo, i Brooklyn Nets potrebbero essere tranquillamente in grado di comprarsi una buona fetta dell’umanità esistente sul mondo. In una sola notte, infatti, la franchigia newyorkese ha messo le mani su Kevin Durant, in uscita dai Golden State Warriors e tra i più forti giocatori del pianeta, ma anche su Kyrie Irving e DeAndre Jordan. Come riporta il più famoso NBA Insider d’America e non soltanto, Adrian Wojnarowski di ...

Basket - Nicolò Melli vola in NBA! L’italiano lascerà il Fenerbahce e firmerà un contatto biennale ai New Orleans Pelicans! : Nicolò Melli giocherà la prossima stagione in NBA! La notizia arriva da una fonte assolutamente autorevole come l’editorialista di ESPN Adrian Wojnarowski, secondo il quale il 28enne azzurro firmerà un contratto biennale per legarsi ai New Orleans Pelicans. L’approdo nel campionato statunitense rappresenterà il perfetto coronamento di un percorso iniziato nel 2015 con la partenza da Milano, direzione Germania: con il Brose Bamberg, ...

NBA – Darren Collison si ritira a 31 anni : “la fede è più importante del Basket” : Darren Collison si ritira a 31 anni: la guardia dei Pacers ha altre priorità da mettere davanti al basket NBA La notte del 30 giugno, Darren Collison sarebbe diventato free agent. Non di certo uno dei nomi di primo piano al fianco di Kevin Durant o Kawhi Leonard, ma la guardia dei Pacers sarebbe potuta tornare utile a più di un team della lega, a costi non troppo elevati. Il suo nome però non figurerà fra i giocatori senza contratto. Il ...

Mondiali Basket 2019 – Giannis Antetokounmpo dà la conferma : l’MVP NBA giocherà con la Grecia : Giannis Antetokounmpo conferma la sua presenza ai Mondiali di Basket 2019: l’MVP dell’NBA giocherà con la Grecia Il Mondiale di Basket 2019 incassa il ‘sì’ di una delle sue stelle più luminose: Giannis Antetokounmpo conferma la sua presenza alla prossima Coppa del Mondo di Basket. L’ala dei Milwaukee Bucks, neo MVP della stagione regolare NBA, vestirà la maglia della Grecia nella prossima kermesse mondiale di ...

Basket - primo Nba per Toronto Raptors : 6.25 I Toronto Raptors hanno vinto il loro primo titolo Nba di Basket battendo i Golden State Warriors 114-110in Gara-6. Al termine di una gara bellissima i canadesi sono dunque riusciti a portare a casa il titolo. E' la prima volta che il massimo alloro della pallacanestro professionistica finisce a un club non statunitense.

Basket : Belinelli felice per Messina - Hackett in Nba - forza poz : Basket: Belinelli felice per Messina. "Sono molto contento per Ettore, ovviamente mi mancherà a San Antonio e non posso nasconderlo".

Basket - Ettore Messina è il nuovo coach di Milano : Armani fa shopping in Nba per rilanciare l’Olimpia dopo il flop Pianigiani : Giorgio Armani fa shopping di Nba per cucire un profilo vincente alla sua Olimpia Milano, dopo una stagione da dimenticare con cui si è conclusa l’era di Simone Pianigiani. Gli occhi del ‘re’ della moda e patron del club biancorosso si sono posati su Ettore Messina, uno degli allenatori italiani più vincenti nella storia della nostra pallacanestro. L’ex coach di Benetton Treviso, Virtus Bologna e della Nazionale ha ...

Verso i Mondiali di Basket 2019 – Scelti i 20 giocatori di NBA che Popovich porterà al primo training camp : Popovich ha scelto i 20 giocatori di NBA per la prima tappa, di Las Vegas, Verso i Mondiali di Basket 2019 I Mondiali di Basket 2019 di avvicinano sempre più! Mentre Nba e Serie A italiana regalano spettacolo con le battute finali che decreteranno i campioni, c’è chi pensa già all’imminente rassegna iridata, alla quale parteciperà anche la Nazionale italiana. Intanto, alla vigilia del primo match point dei Raptors contro i ...

Venezia-Sassari : sangue - sudore e triple! Altro che NBA : anche il Basket italiano sa regalare spettacolo : Altro che NBA: a poche ore dalla vigilia del primo match point dei Raptors, il basket italiano regala uno spettacolo unico con la vittoria di Venezia in Gara-1 di Finale Scudetto Il basket italiano secondo molti non può reggere il paragone con l’NBA: lo spettacolo sui parquet della nostra terra non è di certo quello che i campioni americani sono abituati a regalare al loro pubblico. Eppure, questa sera, Gara-1 di Finale Scudetto ha ...

Basket NBA : si ritira Tony Parker - leggenda dei San Antonio Spurs e di Francia : Con un lungo post sulla propria pagina Facebook, arriva l’annuncio del ritiro di Tony Parker dopo una carriera lunga vent’anni, la maggior parte dei quali trascorsi in NBA con le casacche dei San Antonio Spurs e, per la stagione conclusiva della sua parabola cestistica, agli Charlotte Hornets. Cittadino del mondo, di passaporto francese, con cittadinanza americana, nato a Bruges il 17 maggio 1982, figlio di un ex professionista ...

Ubi Banca rinnova partnership con Nba : campionato di Basket americano : Ubi Banca rinnova la sua collaborazione con il massimo campionato di basket americano, e nei prossimi tre anni sara' Official Bank di NBA.

Finals NBA – Kawhi Leonard ammette : “non gioco a Basket per la fama. Draymond Green? Sfida fondamentale” : Alla vigilia di Gara-1 delle Finals NBA, Kawhi Leonard parla del suo rapporto con il basket e della Sfida contro Draymond Green: la difesa di entrambi sarà fondamentale Nella tarda notte italiana, Toronto Raptors e Golden State Warriors si affronteranno in Gara-1 delle Finals NBA, ultima serie di questi splendidi Playoff. La franchigia canadese ha l’occasione della vita di affrontare gli Warriors ancora con qualche acciacco di troppo ...