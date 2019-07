Basket – Campionato Europeo U20 | domani l’esordio dell’Italia | azzurri in campo contro

sportfair

(Di venerdì 12 luglio 2019) Glidi coach Capobianco cominceranno l’l’Ucraina, scendendo inalle ore 20 Prenderà il viail primoGiovanile maschile del 2019. La Nazionale Under 20, guidata da coach Andrea Capobianco, anche Direttore Tecnico del Settore Squadre Nazionali maschili, farà il proprio esordio alle ore 20.00 italianel’Ucraina (diretta streaming sulla pagina Facebook Itale sul canale YouTube della FIBA). Capobianco è soddisfatto del lavoro svolto dai suoi in preparazione alla rassegna continentale: “Abbiamo vissuto un buon periodo di preparazione – dice – anche sopperendo alle varie assenze saltuarie di alcuni ragazzi impegnati negli esami di maturità. Tutto il gruppo ha lavorato sodo per cercare di creare una precisa identità: in difesa per mettere sabbia negli ingranaggi degli avversari e creare loro difficoltà e in ...

