Baranzate | trovato morto Stefano Marinoni | il 22enne scomparso

(Di venerdì 12 luglio 2019) Giovanna Pavesi Il cadavere del giovane è stato avvistato, in forte stato di decomposizione, in una zona campestre tra Arese e Rho.aveva lasciato casa sua il 4 luglio e da quel momento, di lui, si era persa ogni traccia Dalla sua abitazione didi Bollate era sparito il 4 luglio, poco dopo le 19. Prima di uscire, alla madre aveva detto che sarebbe andato a Novate Milanese, un comune poco lontano dal suo, e che sarebbe rientrato in tempo per la cena. A casa, però, non è mai più tornato e oggi, come riportato da Il Giorno, il giovane è stato riin una zona campestre tra Arese e Rho. Il corpo, rinvenuto in queste ore, appartiene, infatti, a, ilimprovvisamente la scorsa settimana, che amici e familiari stavano cercando. Ieri, intorno a mezzogiorno, la sua auto, una Smart bianca, è stata ritrovata in un parcheggio ...

