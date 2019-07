Bambino di 10 anni molestato dal vicino di ombrellone

Afghanistan : Bambino di 13 anni si fa esplodere a una festa di matrimonio e causa sei morti : Un bambino di appena 13 anni si è fatto saltare in aria durante una festa di matrimonio nella provincia orientale di Nangarhar, caratterizzata da una forte presenza di milizie dello Stato Islamico. Il bilancio è di almeno sei morti - attentatore compreso - e 40 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.Continua a leggere

Wendy e Kobe - i bagnini a quattro zampe salvano un Bambino di 7 anni : Francesca Bernasconi Un bambino stava annegando a Tarquinia, i cani si gettano in mare e lo salvano. Erano in servizio da 24 ore Una giornata al mare che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, se non fosse stato per due bagnini molto speciali. La scorsa domenica, un colpo di vento aveva fatto volare in mare aperto il materassino di un bimbo di 7 anni, che si trovava al Lido di Tarquinia, in provincia di Viterbo, in compagnia dei ...

Susan Sarandon a «Vanity Fair» : «Se girate un film su Trump - serve un Bambino di 10 anni per interpretare la sua parte» : Susan Sarandon, sulla copertina di «Vanity Fair» (n. 28, 2019)Susan Sarandon, sulla copertina di «Vanity Fair» (n. 28, 2019)Susan Sarandon, sulla copertina di «Vanity Fair» (n. 28, 2019)Susan Sarandon, sulla copertina di «Vanity Fair» (n. 28, 2019)Susan Sarandon, sulla copertina di «Vanity Fair» (n. 28, 2019)Susan Sarandon, sulla copertina di «Vanity Fair» (n. 28, 2019)Susan Sarandon, sulla copertina di «Vanity Fair» (n. 28, 2019)«Quello che ...

Padre va a giocare alle slot - salvato sul tetto un Bambino di 6 anni : Tragedia sfiorata a Livorno, dove un bimbo cinese di sei anni è stato salvato sul tetto di casa dove si era avventurato dopo che il papà lo aveva lasciato da solo per andare a giocare alle slot machine. È accaduto nella notte di sabato: il piccolo è uscito dalla finestra dell'abitazione al quarto piano e dal cornicione ha raggiunto il tetto di un condominio di tre piani adiacente al palazzo, dove è stato preso dalla paura se ...

Verona : Bambino di 3 anni perde i sensi nella piscina dell’asilo - è grave : I Carabinieri della stazione di Vigasio (Verona), sono intervenuti presso un asilo nido privato, in via Battisti, a seguito di un incidente ad un bambino di tre anni. Dai primi rilievi effettuati dai militari dell’Arma, sembra che il piccolo sia rimasto troppo tempo all’interno di una piscina gonfiabile (che era stata allestita all’interno della struttura per affrontare la calura estiva). Quando le operatrici si sono rese conto ...

Per un Bambino di 11 anni la casa degli orrori era in Costa Smeralda : Porto Rotondo, vicino alla Costa Smeralda – C’è da chiederselo sempre più spesso. I fatti di cronaca ci parlano di genitori che procreano bambini, ma poi non li amano, anzi usano su loro violenza fisica o morale, torture fisiche, segregazione, isolamento. Il figlio è un gesto d’amore, (può essere un errore di gioventù), ma che comunque se accettato, per scelta, merita attenzioni, cure e rispetto e regala sorrisi ...

Novi Ligure - Bambino di 8 anni precipita dal sesto piano e muore : si indaga : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, dove un bambino di 8 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato dal sesto piano di una palazzina sita in via dei Mille. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che il piccolo fosse anche affetto da una forma di autismo, e questa mattina era stato fuori in compagnia della madre. Il dramma si è verificato proprio ...

