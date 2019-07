Bambini prematuri | problemi con sesso e amore da adulti

Bambini - la musica sviluppa il cervello dei prematuri a rischio disordini neuropsicologici : Gli scienziati sono riusciti ad attivare e far crescere il cervello non del tutto sviluppato dei neonati prematuri. Per riuscirci si sono serviti di una musica speciale composta con strumenti stimolanti per il cervello dei neonati. Vediamo insieme gli effetti della musica sul cervello non sviluppato dei Bambini prematuri.Continua a leggere