Aw Lab is Me Music Edition – La vincitrice Noe presenta il suo singolo d’esordio

Aw Lab is Me Music Edition volge al termine : sabato 6 giugno l’esclusivo closing party : Aw Lab is Me Music Edition: il closing party alla Triennale di Milano il 6 giugno 2019 Una partecipazione record che ha visto l’iscrizione di 2.200 giovani artisti, l’upload di 1.800 video e 350 performance live negli store del brand. Sono questi i numeri straordinari del contest AW LAB IS ME Music Edition che il 6 giugno celebra finalisti con un esclusivo closing party presso Triennale di Milano. Gli otto finalisti, selezionati in tutta ...