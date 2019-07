Svuota la cantina allagata dopo il nubifragio! Carabiniere muore colto da malore

(Di venerdì 12 luglio 2019) Una altra vittima (indiretta) del maltempo che sta imperversando negli ultimi giorni nel nostro Paese. Sante Salvati, exdi 71 anni, è morto mentre di liberare ladall’acqua penetrata durante il nubifragio che mercoledì 10 luglio ha colpito Avezzano, in provincia de L’Aquila. Sul posto è accorso il personale del 118, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Salvati era stato in servizio, prima della pensione, al nucleo operativo di Tagliacozzo.Cordoglio per l’accaduto è stato espresso dalla sezione avezzanese dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) che si sono uniti “al dolore dell’amico e collega Mirko Salvati per la prematura e improvvisa perdita del papà Santino”. I funerali di Sante Salvati saranno celebrati oggi, 12 luglio, alle 15,30, nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità, ad Avezzano.