Atletica | Europei Under 23 2019 | doppio bronzo per l’Italia | Gabriele Chilà e Sara

Atletica – Campionati Europei U23 - si alza il sipario sulla rassegna di Gavle : il programma completo : La squadra azzurra ieri ha preso confidenza con l’impianto che ospiterà le gare, accolta da un clima gradevole: sole e una temperatura sopra i 20 gradi Countdown terminato a Gavle, in Svezia, per i Campionati Europei under 23 di Atletica che prendono il via oggi, giovedì 11 luglio, con quattro giornate fino a domenica. La squadra azzurra ieri ha preso confidenza con l’impianto che ospiterà le gare, accolta da un clima gradevole: sole e una ...

Atletica - Europei Under 23 2019 : Sottile - Olivieri e Zenoni le grandi carte dell’Italia : Gli Europei Under 23 di Atletica leggera andranno in scena a Gavle (Svezia) da giovedì 11 a domenica 14 luglio, all’evento parteciperano ben 67 azzuri (40 uomini e 27 donne). La stella sarà Stefano Sottile che quest’anno ha saltato 2.30 metri e che punterà ala medaglia d’oro nell’alto, nel 2015 vinse la medaglia d’oro ai Mondiali Under 18 e si presenta con il miglior accredito continentale. Attenzione a Linda ...

Atletica - Europei Under 23 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Si apriranno domani gli Europei Under 23 di Atletica leggera che andranno in scena a Gavle, in Svezia. La spedizione italiana punta a raccogliere un bottino di assoluto prestigio per proseguire nel percorso di crescita che sta interessando la più prestigiosa delle discipline olimpiche. Il contingente italiano sarà composto da 68 atleti (41 uomini e 27 donne) e le punte di diamante saranno Stefano Sottile e Linda Olivieri, già capaci di ottenere ...

Atletica - Europei Under 23 2019 : i convocati dell’Italia - 68 azzurri a Gavle. Spiccano Sottile e Olivieri : Antonio Andreozzi, vicedirettore tecnico per il settore giovanile, ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 23 di Atletica leggera che andranno in scena a Gavle (Svezia) da giovedì 11 a domenica 14 luglio. L’Italia sarà presente all’appuntamento con ben 68 azzurri (41 uomini, 27 donne) tra cui Spiccano Stefano Sottile (2.30 nel salto in alto) e Linda Olivieri (55.97 sui 400 metri ostacoli) che hanno già ottenuto lo standard ...

Giochi Europei di Minsk – L’Italia dell’Atletica chiude al sesto posto : sesto posto per l’italia nell’atletica ai Giochi Europei di Minsk L’Italia chiude al sesto posto la finale degli European Games di Minsk, nell’edizione che sperimentava il nuovo format della Dynamic New Athletics vinta dall’Ucraina (oro) davanti ai padroni di casa della Bielorussia (argento) e alla Germania (bronzo). Gli azzurri, al quarto turno di gare in sei giorni, non riescono complessivamente a ripetere tutte le buone ...