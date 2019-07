Atalanta a San Siro in Champions | arriva il ringraziamento del presidente Percassi

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, l’, nel nome del, ringrazia Inter e Milan per la concessione dello stadio Sanai bergamaschi per le gare interne diLeague della prossima stagione. Ecco il comunicato del club. “Voglio ringraziare personalmente e a nome di tutta l’Bergamasca Calcio le società calcistiche di Milano F.C. Internazionale e A.C. Milan e le loro Proprietà per la prestigiosa opportunità concessaci. Aver avuto la disponibilità dello Stadio “Giuseppe Meazza” in occasione della nostra prima storica partecipazione alla prossima edizione dellaLeague ci riempie di gioia ed è motivo di grandissimo orgoglio. Poter giocare la Coppa più importante a Sanrappresenta per l’qualcosa di veramente storico. E lo faremo cercando di onorare al meglio in campo questa grande ...

