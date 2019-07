Atalanta a San Siro | Ilicic è contrario | “Non voglio giocare a Milano”

L’Atalanta giocherà la Champions League a San Siro - arriva il via libera del Milan : Ora è davvero ufficiale: l’Atalanta giocherà le partite casalinghe di Champions League allo Stadio San Siro di Milano. Ieri erano arrivati gli ok del Comune di Milano e dell’Inter, oggi è giunto anche il via libera del Milan e così i bergamaschi potranno giocare i match della massima competizione continentale nella Scala del Calcio. Si tratta di un trasloco per la squadra di Gasperini, i lavori in corso di svolgimento al Gewiss ...

Atalanta - dopo il sì dell’Inter arriva quello del Milan : la Champions a San Siro : arriva anche il sì del Milan per consentire all’Atalanta di giocare a San Siro le gare di Champions della prossima stagione. dopo il benestare dell’Inter, arriva anche quello dei rossoneri. Con l’ok delle due squadre di casa, l’Atalanta potrà programmare la stagione aspettando che il nuovo stadio in costruzione a Bergamo possa essere accreditato per l’Uefa. Atalanta a San Siro, la pesante risposta della curva ...

La Curva Nord Inter : «No all’Atalanta che viene a infestare San Siro per la Champions» : Il comunicato La Curva Nord dell’Inter ha diffuso ieri un comunicato contro le partite dell’Atalanta in Champions a San Siro ALTRA SCELTA SCELLERATA, SE L’ATALANTA GIOCHERA’ A MILANO CI SAREMO ANCHE NOI “Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far giocare a San Siro una squadra la cui tifoseria è storica rivale di ...

Calciomercato SPAL - D’Alessandro è ufficiale : prestito dall’Atalanta con obbligo di riscatto : Marco D’Alessandro lascia l’Atalanta e firma con la SPAL: la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.“powered by Goal”Dopo la salvezza conquistata nell’ultima stagione in Serie A la SPAL interviene sul mercato per puntellare la rosa. Dall’Atalanta arriva Marco D’Alessandro, esterno offensivo duttile capace di giocare in entrambi i lati del campo.Questo il comunicato del club ...

Atalanta a San Siro - la pesante risposta della curva Nord dell’Inter : “Non infesteranno lo stadio” : Ipotesi San Siro per le gare casalinghe dell’Atalanta in Champions League. La curva Nord dell’Inter non ha preso bene l’eventualità: “Altra scelta scellerata. Atalanta a Milano no grazie”, scrive la tifoseria organizzata interista su Facebook. “Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far ...

Atalanta a San Siro? Scaroni frena : “I tifosi del Milan hanno subìto il colpo dell’uscita dall’Europa” : L’Atalanta potrebbe giocare a San Siro le gare casalinghe in Champions League, ma Scaroni frena: “Devo ascoltare anche l’umore dei tifosi”.“powered by Goal”Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, l’Atalanta ha chiesto di poter giocare le partite casalinghe di Champions League allo stadio Meazza di Milano. C’è stato subito il sì del Comune di Milano, e sono state positive anche Inter e Milan.Ma ...