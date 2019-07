ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta | Samsung Galaxy Xcover 4 in versione

LineageOS non ufficiale finalmente disponibile anche per ASUS ZenFone 6 : La LineageOS 16 in veste non ufficiale è arrivata per ASUS ZenFone 6 assieme al Kirisakura Kernel per deliziare gli appassionati del modding che hanno da poco acquistato quest'ottimo smartphone. L'articolo LineageOS non ufficiale finalmente disponibile anche per ASUS ZenFone 6 proviene da TuttoAndroid.

Le offerte online di oggi sono top : Huawei P30 Lite - ASUS ZenFone 5Z - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10 Plus e altri : C'è un'ondata di offerte su smartphone Android: Huawei P30 Lite, ASUS ZenFone 5Z, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10 Plus e tanti altri L'articolo Le offerte online di oggi sono top: Huawei P30 Lite, ASUS ZenFone 5Z, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10 Plus e altri proviene da TuttoAndroid.

Abbraccia finalmente Android Pie l’ASUS ZenFone 5 Lite : dettagli su 16.0610.1905.79 : Un salto non indifferente ha coinvolto in queste ore l'ASUS Zenfone 5 Lite, che si è posto in ricezione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie, cosa che ha permesso al dispositivo di effettuare il passaggio ad una major-release del tutto nuova. Come riportato sulle pagine di 'ZenTalk', il pacchetto di riferimento porta la sigla 16.0610.1905.79, che potreste vedervi recapitare subito, come anche tra qualche giorno, a seconda della disponibilità ...

ASUS ZenFone 5 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie - Samsung Galaxy J4 e Xiaomi Mi 8 ricevono nuove patch di sicurezza : ASUS ZenFone 5 Lite (ZC600KL) inizia a ricevere Android 9 Pie, Samsung Galaxy J4 (2018) le patch di sicurezza di luglio 2019 e Xiaomi Mi 8 quelle di giugno: ecco i nuovi aggiornamenti per tre smartphone Android. L'articolo ASUS ZenFone 5 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie, Samsung Galaxy J4 e Xiaomi Mi 8 ricevono nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Almeno 10 novità per ASUS ZenFone 6 con l’aggiornamento 16.1210.1906.156 : Si fa sotto una bella novità per gli ASUS Zenfone 6: come riportato sul forum ufficiale 'ZenTalk', il top di gamma taiwanese si è predisposto per la ricezione dell'aggiornamento 16.1210.1906.156 di giugno 2019, che include il supporto a ARCore (piattaforma di Big G per l'implementazione di contenuti in AR). Il modello a cui si rivolgono le modifiche corrisponde alla sigla ZS630KL. Tra gli interventi realizzati anche diverse migliorie per ...

ASUS ZenFone 6 riceve un aggiornamento “corposo”; sorti analoghe per Samsung Galaxy A50 e Galaxy Note 8 : ASUS ZenFone 6 è destinatario di un corposo aggiornamento con le patch di giugno, ARCore e parecchie migliorie per la fotocamera L'articolo ASUS ZenFone 6 riceve un aggiornamento “corposo”; sorti analoghe per Samsung Galaxy A50 e Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Massima versione dell’ASUS ZenFone 6 : disponibile con 8GB di RAM e 256GB di storage : Dopo avervi parlato dei modelli da 499 e 559 euro, stavate solo aspettando di poter comprare l'ASUS Zenfone 6 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna? Il momento è finalmente arrivando, essendo stato inserito il modello sull'eShop ufficiale dell'OEM, raggiungibile da questo indirizzo. Il dispositivo ha un costo di 599 euro, con spedizioni a partire dal 5 luglio. Il costo è comprensivo di tasse, quindi nient'altro sarà dovuto da parte del ...

Come funziona la Flip Camera di ASUS ZenFone 6? I dettagli in questo video : Scopriamo Come funziona la Flip Camera rotante di ASUS ZenFone 6 grazie a questo nuovo video, in cui lo smartphone viene smontato e rimontato. L'articolo Come funziona la Flip Camera di ASUS ZenFone 6? I dettagli in questo video proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 6 con 8 GB di RAM e 256 GB di storage disponibile all’acquisto in Italia : ASUS ZenFone 6 ora è disponibile all'acquisto in Italia nella versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, attraverso il negozio online ufficiale. L'articolo ASUS ZenFone 6 con 8 GB di RAM e 256 GB di storage disponibile all’acquisto in Italia proviene da TuttoAndroid.

Il durability test di JerryRigEverything su ASUS ZenFone 6 non è adatto ai deboli di cuore : "La folle Flip Camera di ASUS ZenFone 6 è fragile?", è la domanda a cui JerryRigEverything cerca di rispondere con il suo durability test L'articolo Il durability test di JerryRigEverything su ASUS ZenFone 6 non è adatto ai deboli di cuore proviene da TuttoAndroid.

Rilancio di Unieuro con cinque ASUS ZenFone a condizioni favorevoli fino al 23 giugno : Sono giorni particolarmente intensi per chi dispone di un ASUS ZenFone e per chi vorrebbe portarsene a casa uno. Se nel primo caso torna in mente la questione trattata pochi giorni fa, con lo sblocco del progetto che a breve porterà l'aggiornamento Android Pie a bordo di tutti gli ASUS ZenFone 4 (come avrete percepito dall'apposito articolo), allo stesso tempo bisogna concentrarsi anche su alcune offerte allettanti che sono state concepite di ...

OnePlus 7 Pro 5G - ASUS ZenFone 4 e 5Z si aggiornano con miglioramenti al touch - Android 9 Pie beta e nuove patch : OnePlus 7 Pro 5G, ASUS ZenFone 4 e ASUS ZenFone 5Z si aggiornano con diversi miglioramenti: il primo accoglie perfezionamenti al touchscreen, il secondo Android 9 Pie beta e il terzo nuove patch di sicurezza. Ecco tutte le novità. L'articolo OnePlus 7 Pro 5G, ASUS ZenFone 4 e 5Z si aggiornano con miglioramenti al touch, Android 9 Pie beta e nuove patch proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo provato a rendere perfetto ASUS ZenFone 6 - ne è uscito piuttosto bene (video) : ASUS ZenFone 6 può trasformarsi in un gioiellino con poche semplici mosse, proviamo a consigliarvene alcune. L'articolo Abbiamo provato a rendere perfetto ASUS ZenFone 6, ne è uscito piuttosto bene (video) proviene da TuttoAndroid.

