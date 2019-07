Assunzioni 2019 20 | oggi 12 luglio incontro al Miur

Assunzioni 2019/20 - ma non per tutti : cdc in esubero - aggiornamento dell’11 luglio : Qualche giorno fa abbiamo pubblicato i posti disponibili per le immissioni in ruolo 2019/20. L’elaborazione è della FLC CGIL ed è stata realizzata in seguito alle rettifiche apportate dal Miur. Adesso, gli USP stanno pubblicando le classi di concorso in esubero dopo i movimenti della mobilità. Per queste, non ci saranno immissioni in ruolo nel prossimo anno scolastico. Elenchi classi di concorso in esubero 2019/20, niente ...

Assunzioni scuola 2019/20 - posti disponibili docenti - educatori e ATA : le schede per provincia : Quali sono i posti disponibili per le Assunzioni scuola 2019/20? Il sindacato FLC CGIL, dopo la pubblicazione dei risultati della mobilità, ha realizzato delle schede analitiche suddivise per regione e provincia che illustrano i posti disponibili per il personale educativo, docenti e Personale ATA. I dati rielaborati sono quelli forniti dal Ministero dell’Istruzione. posti disponibili per le Assunzioni scuola 2019/20 Di seguito le schede con il ...

Assunzioni 2019/20 - ma non per tutti : cdc in esubero - aggiornamento del 10 luglio : Qualche giorno fa abbiamo pubblicato i posti disponibili per le immissioni in ruolo 2019/20. L’elaborazione è della FLC CGIL ed è stata realizzata in seguito alle rettifiche apportate dal Miur. Adesso, gli USP stanno pubblicando le classi di concorso in esubero dopo i movimenti della mobilità. Per queste, non ci saranno immissioni in ruolo nel prossimo anno scolastico. Elenchi classi di concorso in esubero 2019/20, niente ...

Assunzioni 2019/20 - ma non per tutti : cdc in esubero - aggiornamento del 9 luglio : Qualche giorno fa abbiamo pubblicato i posti disponibili per le immissioni in ruolo 2019/20. L’elaborazione è della FLC CGIL ed è stata realizzata in seguito alle rettifiche apportate dal Miur. Adesso, gli USP stanno pubblicando le classi di concorso in esubero dopo i movimenti della mobilità. Per queste, non ci saranno immissioni in ruolo nel prossimo anno scolastico. Elenchi classi di concorso in esubero 2019/20, niente ...

Assunzioni scuola 2019/20 : i numeri ufficiali - tempistiche : Per le Assunzioni scuola 2019/20 arrivano i numeri ufficiali direttamente dal Ministro Bussetti, nell’intervista di ieri a La Verità. Il ministro conferma che il Mef ha autorizzato 58.627 immissioni in ruolo di docenti, di cui 14.552 per il sostegno. Le tempistiche delle Assunzioni 2019/20 Le nomine per le immissioni in ruolo 2019/20 potranno iniziare già alla fine di questo mese di luglio, per proseguire ad agosto. Come sempre si dice, ...

Assunzioni 2019/20 - ma non per tutti : cdc in esubero - aggiornamento dell’8 luglio : Qualche giorno fa abbiamo pubblicato i posti disponibili per le immissioni in ruolo 2019/20. L’elaborazione è della FLC CGIL ed è stata realizzata in seguito alle rettifiche apportate dal Miur. Adesso, gli USP stanno pubblicando le classi di concorso in esubero dopo i movimenti della mobilità. Per queste, non ci saranno immissioni in ruolo nel prossimo anno scolastico. Elenchi classi di concorso in esubero 2019/20, niente ...

Concorsi Inps 2019-2020 : in arrivo 5000 Assunzioni - 2000 già a novembre : Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi di Maio, ha annunciato su Facebook una nuova ondata di assunzioni rispetto a quelle già varate, anche con Concorsi Inps. Si tratterebbe di più di 5.000 posti, dei quali 2.000 verranno occupati tramite procedura concorsuale già dal mese di novembre. Vediamo assieme tutte le informazioni in merito. Leggi anche: “Concorsi Inps 2019, in arrivo ...

Assunzioni 2019/20 - ma non per tutti : cdc in esubero - aggiornamento del 5 luglio : Qualche giorno fa abbiamo pubblicato i posti disponibili per le immissioni in ruolo 2019/20. L’elaborazione è della FLC CGIL ed è stata realizzata in seguito alle rettifiche apportate dal Miur. Adesso, gli USP stanno pubblicando le classi di concorso in esubero dopo i movimenti della mobilità. Per queste, non ci saranno immissioni in ruolo nel prossimo anno scolastico. Elenchi classi di concorso in esubero 2019/20, niente ...

Scuola - precariato e Assunzioni 2019/20 docenti e ATA ultime notizie : nuova interrogazione al ministro Bussetti : L’onorevole Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un post su Facebook all’interno del quale ha reso noto il testo dell’interrogazione presentata al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. L’esponente del partito pentastellato sta spingendo affinché si proceda all’assegnazione della metà dei posti liberati dall’accoglimento delle domande per Quota 100 al personale ATA e al personale docente per ...

Concorsi Pubblici 2019-2021 : autorizzate nuove Assunzioni dal Ministero : Pubblicato sul sito della Funzione Pubblica il DPCM 20 giugno 2019, recante l’autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento di personale ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del decreto legislativo 30 Marzo 2001 n.165. Entro il 2021 verranno indette nuove assunzioni per: Consiglio di Stato, Avvocatura Generale dello Stato, Ministero della Difesa, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero della Giustizia, Agenzia ...

Concorsi Pubblici 2019-2021 : pubblicato il decreto che autorizza nuove Assunzioni : pubblicato sul sito della Funzione Pubblica il DPCM 20 giugno 2019, recante l’autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento di personale ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del decreto legislativo 30 Marzo 2001 n.165. Entro il 2021 verranno indette nuove assunzioni per: Consiglio di Stato, Avvocatura Generale dello Stato, Ministero della Difesa, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero della Giustizia, Agenzia ...

Assunzioni Poste Italiane luglio 2019 : posti per portalettere con diploma : Assunzioni Poste Italiane luglio 2019: posti per portalettere con diploma La campagna Assunzioni di Poste Italiane prosegue anche a luglio 2019. Le posizioni aperte attualmente riguardano due profili professionali. Infatti, Poste cerca consulenti finanziari junior e portalettere, su tutto il territorio nazionale. Andiamo a riepilogare requisiti richiesti, prove/colloqui da superare ed eventuali sedi di lavoro per ciascun profilo ...

Assunzioni scuola 2019/20 : rettifiche posti disponibili - tutte le tabelle analitiche : posti disponibili per le Assunzioni scuola 2019/20: il 24 giugno, il Miur aveva reso noti i risultati della mobilità del personale docente per il prossimo anno scolastico, ma a causa di alcuni errori, sono state effettuate delle rettifiche dei trasferimenti. La FLC CGIL ha rielaborato i nuovi dati rispetto a quelli precedenti, per poter calcolare le disponibilità complessive per le immissioni in ruolo e le supplenze annuali nei diversi ordini e ...

Assunzioni 2019 : elenchi posti disponibili per provincia - per tutti gli ordini e gradi di scuola : Pubblichiamo oggi i file relativi ai posti disponibili per provincia in vista delle Assunzioni scuola 2019/20. I file sono stati aggiornati dopo la pubblicazione di trasferimenti e passaggi di cattedra/ruolo per i docenti, dovuti alla mobilità. Assunzioni scuola 2019/20 Per le immissioni in ruolo 2019 potranno essere utilizzati al 100% i posti lasciati liberi dai pensionamenti. Come sempre, metà delle Assunzioni saranno fatte da Gae e metà ...