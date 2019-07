Assemblea Abi | Visco Bankitalia | “Tensioni su spread attenuate | ma politica di bilancio

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Le tensioni sullo“si sono” con lo stop della Commissione Ue alla procedura d’infrazione sul debito italiano, grazie all’assestamento dei conti deciso dal governo. Ma “per consolidare questi risultati e ridurre ulteriormente il costo del debito pubblico l’orientamento prudente delladiandrà confermato in un quadro di più lungo periodo”. A spiegarlo è stato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio, intervenendo all’dell’Abi. “Se il calo dellocontinuasse e il costo del debito scendesse sotto il taso di crescita nominale del Pil”, ha sottolineato, “sarebbe più facile ridurre l’incidenza del debito sul prodotto”. Visto che “i mercati hanno risposto positivamente alle recenti decisioni del governo italiano e della Commissione europea”, “è possibile ...

