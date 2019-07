Ascolti Tv Giovedì 11 luglio | Don Matteo | il finale di Riviera | Moonlight

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 4 luglio - vince Don Matteo 11 in replica : Le repliche di Don Matteo 11, su Rai1, si aggiudicano la prima serata del 4 luglio con 2 milioni 447mila telespettatori e il 13.38% di share per il primo episodio e 2 milioni 10mila telespettatori con il 13.95% per il secondo. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la serie Riviera ha fatto registrare 1 milione 425mila spettatori pari all’8.8% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rete4 il programma di attualità di ...

Ascolti TV | Giovedì 27 giugno 2019. Don Matteo 13.3% - Grease 11.9% - Spagna-Francia Under 21 all’8.8%. Exploit Del Debbio con Salvini (9.1%) : Don Matteo Su Rai1 Don Matteo 11 hanno conquistato 2.311.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Grease ha raccolto davanti al video 2.050.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 il match utile per Campionati Europei Italia 2019 Under 21 Spagna-Francia ha interessato 1.664.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Italia 1 Into the Storm ha catturato l’attenzione di 974.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 In her ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 20 giugno : la finale di All Together Now vince su Don Matteo 11 : Chiude vincendo gli Ascolti di prima serata ‘All Together Now’, la cui ultima puntata su Canale 5 ha ottenuto 2.710.000 telespettatori e il 19.12% di share risultando il programma più visto del prime time. Ascolti tv prime time Al secondo posto la replica su Rai1 di ‘Don Matteo 11’ che ha registrato nel primo episodio 2.612.000 telespettatori e il 13.02% di share e nel secondo 2.220.000 spettatori e il 14.02%. Terzo ...