Arrestato l' uomo che ha investito tre bambini con un suv a Ragusa

Maria Chindamo - Arrestato un uomo del clan Mancuso : “E’ stata barbaramente uccisa”. Ma il movente ancora non c’è : L’assassino avrebbe manomesso il sistema di videosorveglianza della sua villetta “in modo da impedire di registrare le immagini riprese dalla telecamera orientata sull’ingresso della proprietà della Chindamo, dalla quale la stessa veniva prelevata da soggetti ignoti la mattina del 6 maggio 2016″. Arriva a una svolta l’inchiesta sulla scomparsa di Maria Chindamo, l’imprenditrice di Laureana di Borrello scomparsa più ...

'Ndrangheta : gip - 'consigliere Arrestato uomo di fiducia di Spagnolo' (2) : (AdnKronos) - Inoltre, nel corso della campagna elettorale per le amministrative di Lanate Pozzolo, "operava come trait d'unin tra gli esponenti della cosca mafiosa e gli esponenti politici locali. Numerose sono le conversazioni riportate dalle quali emerge come egli sia stato individuato direttamen

'Ndrangheta : gip - 'consigliere Arrestato uomo di fiducia di Spagnolo' : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - C'è anche il consigliere comunale di Ferno (Varese) Enzo Misiano tra gli arrestati dell'ultima inchiesta sulla 'Ndrangheta coordinata dalla Dda di Milano. Secondo gli inquirenti "in più occasioni" avrebbe svolto il ruolo di "intermediario tra il mondo politico ed alcuni

Chi è Luigi Patronaggio - l'uomo che ha Arrestato la capitana della Sea Watch : Era un caldissimo, incandescente, 22 agosto 2018. La figura asciutta e fasciata da un abito scuro di Luigi Patronaggio, con mascherina, guanti e calzari "usa e getta", si allungava agile e decisa sulla scaletta del pattugliatore della Guardia costiera, scuotendo lo stallo politico-giudiziario sul caso della Diciotti, ancorata da giorni al porto di Catania. Al termine dell'ispezione, parole nette: "La politica e l'alta amministrazione sono ...

Accoltella un uomo e poi picchia i poliziotti : Arrestato tunisino irregolare : Aurora Vigne Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per diversi reati è stato portato in carcere su disposizione del gip Ha Accoltellato un suo conoscente per futili motivi e poi ha preso a calci i poliziotti. Così è stato arrestato a Modena un tunisino irregolare sul territorio italiano. L'accusa è di lesione personale aggravata, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. ...

Carabiniere accoltellato - uomo Arrestato : 14.34 E' ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, il brigadiere dei carabinieri accoltellato nella tarda serata di ieri a Montegranaro, in provincia di Fermo. Il militare 59enne è stato colpito alla schiena da un marocchino 46enne,ubriaco che era stato identificato dai militari intervenuti dopo che lo straniero aveva infastidito persone in un locale. La ministra della Difesa Trenta condanna il vile atto:"Ancora una ...

L’uomo Arrestato per l’omicidio del politico tedesco Walter Lübcke ha confessato di averlo ucciso : Stephan Ernst, l’uomo arrestato dalla polizia tedesca per l’omicidio del politico Walter Lübcke ha confessato di averlo ucciso: lo ha comunicato mercoledì il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer, spiegando che Ernst ha anche confessato di aver avuto motivazioni politiche, legate alle

La polizia belga ha Arrestato un uomo accusato di pianificare un attentato all’ambasciata statunitense a Bruxelles : La polizia belga ha arrestato un uomo con l’accusa di pianificare un attentato all’ambasciata statunitense a Bruxelles: l’uomo, di nazionalità belga e identificato soltanto come M.G., è stato arrestato sabato e ha negato le accuse. Il procuratore federale Eric Van

Bari - uomo si avvicina ad un'auto e tenta di rapire un bambino di cinque anni : Arrestato : I carabinieri di Casamassina, cittadina alle porte di Bari, ieri sera hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino di nazionalità indiana 35enne, già noto alle Forze dell'Ordine, che ha cercato di rapire un bambino di 5 anni che si trovava in macchina con il padre. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il soggetto in questione si è avvicinato alla vettura, urlando al conducente di ...

Emiliano Sala – Rivelata l’identità dell’uomo Arrestato - è un pilota e ha organizzato il tragico volo : I media inglesi hanno rivelato l’identità dell’uomo arrestato nella giornata di ieri per omicidio colposo, nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Emiliano Sala Si chiama David Henderson l’uomo arrestato per omicidio colposo e poi rilasciato nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Emiliano Sala, scomparso lo scorso 21 gennaio dopo un incidente aereo nel canale della Manica. AFP/LaPresse Il ...

Emiliano Sala – Arrestato un uomo per omicidio colposo - la polizia rivela : “prove di sospetta criminalità” : La polizia di Dorset ha Arrestato un uomo di 64 anni, accusato di omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta aperta per la morte di Emiliano Sala La polizia britannica ha Arrestato un uomo nell’ambito dell’inchiesta aperta per la morte di Emiliano Sala, scomparso in seguito ad un incidente aereo lo scorso gennaio. AFP/LaPresse Non sono state al momento rivelate le generalità dell’individuo fermato, accusato ...

