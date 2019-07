Aree verdi di Napoli abbandonate | scoperti 12 giardinieri assenteisti

Mondello diventa più bella con piste ciclabili - Aree verdi e una piazza più grande : Il Consiglio Comunale e la Giunta di Palermo hanno approvato, su proposta del vice Sindaco Fabio Giambrone e dell’assessore all’Ambiente Giusto Catania, un progetto relativo ad un intervento di riqualificazione della piazza di Mondello, che sarà presentato per il finanziamento alla Regione nell’ambito del programma per il “Miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed economico dei sistemi urbani e territoriali.” In caso di ...