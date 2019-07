Anticipazioni Uomini e donne | Alessandro Zarino da Temptation Island al trono RUMORS

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Mancano poco più di due mesi all'inizio della stagione 2019-20 diche esordirà ufficialmente su Canale 5 lunedì 16 settembre. Ma nonostante la lunga attesa, la curiosità dei telespettatori non manca: chi saranno i nuovi protagonisti delClassico? Verranno scelti altri volti noti o personaggi estranei al mondo della televisione come viene chiesto a gran voce in rete? L'ultima stagione, infatti, non è stata facile per Maria De Filippi e i suoi collaboratori che hanno dovuto affrontare alcuni scandali che hanno minato la credibilità del programma, a partire dall'ormai celebre 'caso Sara Affi Fella'. Mai come quest'anno le scelte della redazione dovranno essere attente, con futuri tronisti affidabili e non interessati soltanto alla visibilità televisiva. Tra i papabili, nelle ultime ore si è fatto insistente il volto di un single di, noto per la sua ...

