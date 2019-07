Annullato il concerto di A$AP Rocky a Milano del 17 luglio 2019 e tutto il tour europeo

optimaitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ildidel 17è stato cancellato, così come il resto del suo, a causa della detenzione del rapper in un carcere svedese. La restante parte delle date delche avrebbe dovuto portarlo in giro tra Festival e arene all'aperto quest'estate non ci sarà, visto che i tempi per la scarcerazione dell'artista sembrano molto lunghi e decisamente incerti.continua a essere rinchiuso in una prigione svedese dopo essere stato arrestato a Stoccolma la scorsa settimana, in seguito ad una rissa in strada che ha coinvolto anche persone del suo team. Le sue condizioni in carcere sarebbero talmente indecenti da essere irrispettose dei più basilari diritti umani, secondo dei report di TMZ, al punto che è nata una petizione su Change.org per chiederne la liberazione. Viste le difficoltà che i suoi legali stanno incontrando nel chiederne ...

