Animali | WWF | la mattanza silenziosa degli squali nel Mediterraneo

Da WWF e Societas Herpetologica Italica un appello a mettersi in regola e a non abbandonare Animali in natura : “Tra meno di due mesi, il 31 agosto, scadrà (e questa volta sono improbabili altre proroghe) il termine utile per mettersi in regola per tutti coloro che allevano animali da compagnia inseriti nell’elenco delle specie esotiche invasive varato dall’Unione Europea che dovranno denunciarne il possesso ai sensi del Decreto legislativo 230 del 15.12.2017, n. 230, con il quale la normativa nazionale è stata adeguata al regolamento UE n. ...

Animali : nascono 3 piccoli di falco pescatore nell’Oasi WWF Orti Bottagone in Toscana : Tre piccoli di falco pescatore sono nati nei giorni scorsi nell’Oasi WWF di Orti Bottagone, in provincia di Livorno. Dopo i 2 piccoli nati nella vicina Oasi di Orbetello (Gr) qualche settimana fa, sono 5 i falchi pescatori nati “sotto il segno del panda” nelle aree protette gestite dall’Associazione. “E’ un’altra bellissima notizia che ci rallegra e conferma il lavoro straordinario delle Oasi WWF per la conservazione non solo di aree di grande ...

Animali - l’allarme del WWF : “Le giraffe sono vittime di una silenziosa estinzione” : La giraffa è un simbolo conosciuto e amato, noto come l’animale terrestre più alto del Pianeta. In vista del 21 giugno, data in cui si celebra la Giornata mondiale della Giraffa, il Wwf Italia porta all’attenzione le novità che emergono dagli studi su questi Animali. Fino a pochi anni fa si pensava che esistesse una sola specie di Giraffa (la Giraffa camelopardalis), le cui popolazioni diffuse tra l’Africa orientale e ...

Animali - WWF : la silenziosa estinzione delle giraffe - ecco 5 curiosità che pochi conoscono : La giraffa è una specie iconica, conosciuta da tutti come l’animale terrestre più alto del pianeta. Forse non tutti sanno, però, che gli studi sui “colli più lunghi al mondo” mostrano ancora oggi novità interessanti, ma anche altre molto preoccupanti su questa specie, che il WWF Italia vuole sottolineare proprio in vista del 21 giugno, data scelta per celebrare la Giornata mondiale della Giraffa. Fino a pochi anni fa si pensava che esistesse ...

Animali - il WWF : “Ancora un gigante del mare trovato spiaggiato - è il nono in 3 mesi” : Le sue grandi vertebre emergevano dalla sabbia, quando ad accorgersi del gigantesco scheletro è stato un abituale frequentatore del litorale toscano, Nicolò Dionisi, che ha immediatamente contattato la vicina Oasi WWF della Laguna di Orbetello. Siamo alle porte del santuario Pelagos, nei pressi di Ansedonia, in alta Toscana, dove oggi è stato rinvenuta sul bagnasciuga la carcassa di un grande cetaceo, che, presumibilmente, sembra essere una ...

Animali - Wwf : “Al via campi di volontariato per la tutela dell’orso marsicano” : Il Wwf Italia scende in campo per la tutela dell’orso bruno marsicano, con l’obiettivo, si legge in un comunicato dell’organizzazione ambientalista, di dare un concreto contributo alla conservazione della popolazione appenninica di questo mammifero simbolo, che conta ormai poco più di 50 individui nel mondo. Quattro campi di volontariato estivi, aperti a tutti li appassionati over 18, sono in programma nelle terre ...