Andrea Rocchelli | il fotoreporter ucciso nel Donbass nel 2014 | 24 anni al militare

Andrea Rocchelli - per il fotoreporter ucciso in Ucraina condannato a 24 anni militare ucraino : La Corte d'Assise di Pavia ha condannato a 24 anni di carcere Vitaly Markiv, 29enne militare della Guardia nazionale Ucraina con doppio passaporto. Per i giudici è stato lui a condurre un attacco volontario contro il fotoreporter che stava effettuando un reportage lungo il confine conteso tra Ucraina e Russia nella regione del Donbass.