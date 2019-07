Analisi Auditel | la Tv del mattino dell' 11 luglio 2019

blogo

(Di venerdì 12 luglio 2019) Si parte alle ore 7 con la curva blu del Tg1 e di Unomattina estate al comando attorno al 20% di share, seguita dalla curva arancionea Prima pagina del Tg5, quindi sotto il 10% la curva verde di Rai News.La sfida del Tge ore 8 è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 24% di share, mentre la curva del Tg5 si ferma ben sotto la soglia del 20% di share. In seguito comanda la curva blu di Unomattina estate che scorre fra il 15 ed il 20% di share, seguita a distanza siderale dalla curva verde di Agorà estate che non va oltre il 9% di share, in calo.: la Tv del'11pubblicato su TVBlog.it 1212:30.

