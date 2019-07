American Horror Story | 1984 | confermato il cast con un nuovo teaser VIDEO

Un superdotato Matthew Morrison in American Horror Story 1984 spazza via l’hype dei fan e presenta il cast della serie (video) : Non sappiamo se ridere o se piangere. I fan dell'Horror splatter anni '80 attendevano con ansia l'arrivo di American Horror Story 1984 sperando di vedere alcune scene cult riproposte tra adrenalina e sangue e, invece, si ritrovano un superdotato Matthew Morrison che spazza via l'hype e ci lascia nell'amarezza più totale. Ryan Murphy ha presentato al mondo il "segreto" cast del nuovo capitolo della sua serie antologica e la prima reazione è ...

American Horror Story : 1984 - Sarah Paulson avrà un ruolo ridotto nella nuova stagione : American Horror Story: 1984, Sarah Paulson non sarà la protagonista della nona stagione, avrà un ruolo ridotto.American Horror Story: 1984 dovrà fare a meno di un altro attore chiave. Dopo l’annuncio che Evan Peters si sarebbe preso una pausa per quest’anno (ne parliamo qui), Variety ci fa sapere che Sarah Paulson non sarà la protagonista della nona stagione, come accaduto in passato.Secondo delle fonti di Variety, l’attrice ...

Sarah Paulson dice no ad American Horror Story 1984 : i fan si consoleranno al prossimo Comic-Con 2019? : Non c'è speranza per i fan di American Horror Story 1984 che questa volta brancolano davvero nel buio a due mesi dalla messa in onda della loro serie preferita. Il nuovo capitolo della serie antologica firmata da Ryan Murphy sta facendo sudare un po' tutti e non per via del caldo ma per i no che stanno sconvolgendo tutti. Dopo quello di Evan Peterse, ieri è arrivato anche quella di Sarah Paulson. Anche lei ha detto no ad American Horror Story ...

American Horror Story 1984 ha una data ufficiale : i primi dettagli riguardano solo la messa in onda? : Siamo tutti con gli occhi e le orecchie ben puntate verso gli Usa in attesa di annunci ufficiali e novità in vista del prossimo Comic-Con di San Diego vera fucina di rivelazioni importanti anche quando si parla di American Horror Story 1984. Questo è il titolo previsto per questa nuovo capitolo della serie firmata da Ryan Murphy che questa volta regalerà al pubblico un vero e proprio omaggio al cinema Horror di quegli anni. Ad annunciare le ...

Evan Peters al Giffoni Film Festival : ecco i dettagli sull’arrivo della star di American Horror Story : Evan Peters al Giffoni Film Festival. Questa è la notizia del momento visto che poco fa l'annuncio è arrivato via social e ha già messo in subbuglio i fan di American Horror Story, e non solo. Per anni è stato fatto il nome dell'attore tra i papabili ospiti dell'evento e sembra che l'edizione che prenderà il via tra qualche settimana, sarà finalmente quella giusta. Poco fa, sulla pagina Facebook ufficiale è arrivato l'annuncio degli ...

Cuba Gooding Jr accusato di aggressione sessuale : l’attore di American Horror Story si consegna alla Polizia : Cuba Gooding Jr accusato di aggressione sessuale? Fino a prova contraria sembra proprio di sì e lui stesso, per risolvere la sua situazione, ha deciso di consegnarsi alla Polizia in queste ultime ore. Lo abbiamo visto in American Crime Story e in American Horror Story ma sicuramente il premio Oscar Cuba Gooding Jr non è solo un volto noto della televisione e delle serie tv e la sua lunga carriera adesso potrebbe essere a rischio per via di ...