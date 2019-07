romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019): chi eha– Chesia stata svenduta, agli stranieri e agli amici degli amici, lo sanno anche i sassi rimasti, tra una buca e l’altra, sul suolo del nostro povero e depredato paese. Angelo Polimeno Bottai, vicedirettore del TG1, in questo libro (Alto Tradimento, 2019, 164 pagine, Rubbettino editore, 15 euri) si fa aiutare dal giurista, ex ministro, Giuseppe Guarino a indicare nomi e cognomi di chi l’ha svenduta esi è proceduto per inguaiare gli italiani a beneficio dei soliti noti. L’autore scava nella miniera dei ricordi e dei puntigliosi appunti di Guarino per accendere un faro sulle vere origini del declino dell’economia e della sovranità del. Ne esce un quadro nel quale le vicende degli ultimi trent’anni vengono mostrate senza reticenze: “le privatizzazioni, la gigantesca dismissione dell’apparato industriale ...

LiaQuartapelle : Avete notizie di quel Di Maio che chiese l’impeachment per Mattarella e che oggi non ha niente da dire su Salvin1 s… - davidealgebris : Io spero Forze Ordine smettano di dare divise a Salvini. Uno che per soldi ciula €49 millioni agli Italiani e poi… - romadailynews : “Alto Tradimento”: chi e come ha svenduto l’Italia: “Alto Tradimento”: chi e come ha… -