Alle 19 giochiamo a F1 2018 come dei pro con Gianfranco Itaven Giglioli in

Alle 19 giochiamo a F1 2018 come dei pro con Gianfranco "Itaven" Giglioli : Una diretta molto speciale quella prevista per le 19 di questa sera e incentrata su F1 2018, titolo racing estremamente apprezzato dai fan di questa disciplina e caratterizzato da una scena eSport molto agguerrita. Proprio un rappresentate della scena eSport sarà il nostro streamer d'eccezione.Nella live potremo infatti vedere all'opera Gianfranco "Itaven" Giglioli, F1 esports 2017 World No: 8 e racer per Thrustmaster e-sports. Potremo quindi ...

Alle 16 giochiamo in diretta a Daymare : 1998 - L'orrore parla italiano : diretta molto interessante quella di oggi dato che ci mette di fronte a un progetto italiano che ha fatto e sta facendo molto parlare di sé. Si tratta di un'opera che si ispira con decisione a Resident Evil e che sin dal suo annuncio ha mostrato un potenziale non da poco.Oggi giochiamo in diretta a Daymare: 1998, progetto di Invader Studios che si propone come un survival horror in terza persona in cui un misterioso incidente ha trasformato una ...

Alle 18 giochiamo in diretta a Dead Space : l'orrore nello spazio non invecchia mai : Quando nell'ottobre del 2017 siamo venuti a conoscenza della chiusura di Visceral Games non abbiamo dovuto salutare solamente un progetto legato a Star Wars ma anche una saga survival horror che soprattutto con i primi due capitoli è stata amata da moltissimi giocatori. Sperando in un ritorno nei prossimi anni, abbiamo deciso di dedicare la live di oggi al primo e apprezzatissimo Dead Space. Il titolo ci trasporta a bordo della USG Ishimura ...