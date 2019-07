ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Penso chesia un partner forte. E una sua partecipazione sarebbe”. Il ministro dell’Economica Giovanni, in un’intervista a La Stampa, parla dell’ingresso della holding della famiglia Benetton nella cordata per salvare la compagnia di bandiera e specifica che “ladeldi Genova e delle”, che il Movimento 5 Stelle è intenzionato a revocare, “va affrontata su un piano strettamente giuridico, da tenere separato. Anche perchéè in parte dei Benetton ma in gran parte ha come azionisti grandi fondi internazionali. E quindi – dice il ministro – il rispetto delle norme è necessario per tutelare gli azionisti“. Proprio ieri il cda diha dato mandato al Ceo Giovanni Castellucci di verificare la sostenibilità del piano indusle relativo ade il ...

rtl1025 : ?? 'Dunque i #Benetton, prima decotti (#DiMaio dixit), ora utili e benvenuti (#Tria dixit), esaminano #Alitalia. 50%… - LaStampa : Il ministro dell’Economia: «Positivo l’ingresso di Atlantia nel capitale di Alitalia, sulla Tav si sta andando avan… - erregi69 : Alitalia, Tria: “Ingresso di Atlantia auspicabile. La questione concessioni e Ponte Morandi? Da tenere separata” -