Agenti sportivi | slitta la riforma | il mercato estivo 2019 è salvo

calcioefinanza

(Di venerdì 12 luglio 2019)– Il calciodei club italiani ha rischiato di essere compromesso dallasugli. Come riporta “MF – Milano Finanza”, la legge di Bilancio 2018 ha previsto l’introduzione di un esame di abilitazione per l’esercizio della professione, che dà diritto all’ iscrizione nei registri di Figc e Coni. In … L'articolola: il

ClaraPorta4 : RT @CalcioFinanza: #Agenti sportivi, slitta la riforma: scongiurati problemi per il mercato estivo 2019 - themilanclub : RT @CalcioFinanza: #Agenti sportivi, slitta la riforma: scongiurati problemi per il mercato estivo 2019 - _SDeJong_ : RT @CalcioFinanza: #Agenti sportivi, slitta la riforma: scongiurati problemi per il mercato estivo 2019 -