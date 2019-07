Age of Wonders III disponibile gratuitamente su Steam questo weekend

eurogamer

(Di venerdì 12 luglio 2019) Qualche mese fa lo strategico Age ofIII è statosu Humble Bundle per un periodo limitato, se ve lo siete perso state tranquilli, infatti il titolo èsuper tutto il fine settimana.Stiamo parlando di un ottimo strategico a turni che farà certamente la felicità di tutti i fan degli strategici 4X, che potranno esplorare una corposa campagna, modalità cooperativa e l'immancabile modalità versus. Precisiamo che l'offerta comprende solo il gioco base, per avere accesso alle altre due espansioni (scontate ora del 50%) sarà necessario pagare.Se vi siete lasciati sfuggire Age ofIII, vi ricordiamo che avete tempo fino al 15 lug, ore 19:00 per riscattarlo e divertirvi confantasy a turni.Leggi altro...

