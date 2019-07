AC DC | il nuovo tour potrebbe essere annunciato la prossima settimana

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sono già alcuni mesi che si parla del ritorno sulle scene degli AC/DC: per la band di Angus Young sono state confermate le voci suldisco e anche sulimminente che vedrà la band in giro per una serie di date tra la fine dell'anno e il 2020. Secondo alcune indiscrezioni, laufficialmente il. In attesa dell'annuncio ufficiale Da oggi tutti i fan degli AC/DC potranno far partire un countdown davvero molto speciale: a quanto pare infattiesserci un annuncio ufficiale sul prossimodella band australiana, e secondo alcune indiscrezionearrivare il prossimo mercoledì 17 luglio. A rivelare tutto questo è stata la radio V100: "Certamente stiamo parlando del business della musica, dunquecambiare le cose, ma ciò è quanto ci è stato comunicato. Secondo la fonte non resta quindi che aspettare la...

