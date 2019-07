A Varese nasce il centro nazionale per le emergenze | lo studio e la prevenzione dei

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Una palazzina per lee unstudi per ladei rischi naturali e climatici. Il tutto nel nome dell’onorevole Giuseppe Zamberletti, padre della Protezione civile, e del professor Salvatore Furia, ideatore dell’osservatorio astronomico del Campo dei Fiori. È a queste due importanti figure del nostro Paese che il Comune diha deciso di dedicare la Dacia di villa Baragiola, la struttura sita in uno dei parchi più belli della città, che da oggi diventa una base operativa della Protezione civileoltre che sede del famosogeofisico prealpino, che da anni fornisce le previsioni meteorologiche a tutta la Lombardia. Alla cerimonia ufficiale hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti, il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli e il sindaco diDavide Galimberti. ...

