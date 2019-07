laragnatelanews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Domenica è stato reso operativo un importante accordo discambio che elimina la maggior parte delle tariffe e altre barriere commerciali nel continente africano. 54membri hanno avviato il processo per attuare l’accordo. I membri riuniti in un vertice dell’Unione africana nella capitale del Niger, Niamey, hanno concordato i meccanismi che sosterranno l’accordo, compresa la determinazione delle regole di origine, un sistema di pagamento digitale, uno strumento online per elencare prodotti e tariffe e un sistema di monitoraggio per gestire barriere commerciali. L’Accordo Africano discambio impegna i governi a una maggiore integrazione economica, poiché glifirmatari iniziano un processo pluriennale per rimuovere le barriere commerciali, comprese le tasse, csu circa il 90% delle materie prime. Si prevede che la circolazione delle merci ...

laragnatelanews : 54 Stati Africani firmano il patto per il libero commercio - evyna : 54 Stati Africani firmano il patto per il libero commercio - EroeSemantico : @MephiTaz Vedremo come evolverà, per ora sembra un’operazione volta allo sviluppo interno. Ha dell’incredibile che… -