wired

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il tempo delle classiche fiction all’italiana pare finito. O almeno un modo tradizionale di produrre serialità televisiva per il grande pubblico continua ma ad esso si sta affiancando negli ultimi anni una tendenza tutta nuova a rinnovare i linguaggi legati a quelle che diventano delle vere e proprietv. La comparsa sul mercato in modo preponderante di nuovi player, da molti anni ormai Sky e Fox in primis ma di recente anche nuove realtà di streaming come Netflix, Amazon e Tim Vision, ha fatto sì che si moltiplicassero per autori, registi e attori le possibilità di cimentarsi in nuove sfide narrative. Vediamo alcune di quelle annunciate più di recente. 1. Zero Il 2020 sarà l’anno Zero. La primadi @AntonioDikele, un nuovo originale Netflix. #zero pic.twitter.com/4ui4UygnTS — Netflix Italia (@NetflixIT) July 9, 2019 L’ultimo progetto in ordine di tempo per ...

MilanoCitExpo : 5 serie tv italiane che vedremo prossimamente #DipartimentoInnovazioneTecnologia - TorinoFilmLab : ? La call per #SeriesLab 2020 è ancora aperta! ?? I team con almeno 1 autore italiano possono candidarsi anche per… - DentiRotti : @anna_salvaje È una notizia locale, quando beccano. Le maestre italiane a menare sparisce in 2h. Tra l'altro a part… -