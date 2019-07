Wimbledon – Serena Williams passeggia su Strycova | la tennista americana di nuovo in

Wimbledon 2019 : Serena Williams devastante - Barbora Strýcová travolta e finale conquistata : Serena Williams c’è e lo dice piuttosto chiaramente. Nella seconda semifinale di Wimbledon l’americana (n.10 del mondo) strapazza letteralmente sul Centrale la ceca Barbora Strýcová (n.54 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-2 in 1 ora e 1 minuti di partita. Una prestazione super convincente della sette volte vincitrice dei Championships che così ottiene l’undicesima finale in carriera in questo Slam, mettendo nel mirino ...

Finale Wimbledon 2019 - Serena Williams-Simona Halep : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta streaming : Simona Halep e Serena Williams si affronteranno nella Finale di Wimbledon 2019 che andrà in scena sabato 13 luglio. La statunitense ha liquidato la ceca Strycova in semiFinale, la rumena si è sbarazzata dell’ucraina Svitolina e così le due grandi stelle si fronteggeranno sul Campo Centrale con l’obiettivo di alzare al cielo il terzo Slam della stagione. Serena Williams va a caccia del 24esimo Slam della carriera per agguantare il ...

17.03 Serena Williams schianta 6-1 6-2 Barbora Strycova in meno di un'ora e 11esima finale di Wimbledon conquistata! L'americana sabato inseguirà l'ottavo successo londinese e il 24esimo Slam al pari di Margaret Court. Contro, ci sarà l'esordiente Simona Halep che finalmente ha conquistato anche un ...

La cronaca del quarto di finale Riske-Serena Williams – La cronaca del quarto di finale Strycova-Konta La cronaca del quarto di finale Svitolina-Muchova – La cronaca del quarto di finale Halep-Zhang Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda Semifinale del singolare femminile del torneo di Wimbledon 2019 tra Serena Williams e Barbora ...

Wimbledon 2019 - semifinali femminili : sfida proibitiva a Serena Williams per Strycova - possibile grande lotta tra Svitolina e Halep : La decima giornata del torneo di Wimbledon 2019 è dedicata, per quanto riguarda i singolari, alla disputa delle due semifinali di quello femminile, entrambe sul Campo Centrale di Church Road, a partire dalle 14 ora italiana. Nel primo match si affronteranno l’ucraina Elina Svitolina e la romena Simona Halep. Svitolina è numero 8 del ranking WTA, un gradino sotto Halep, e prima di questo torneo era arrivata nei quarti di finale di uno Slam ...

Wimbledon 2019 - semifinali femminile Serena Williams-Strycova e Svitolina-Halep : orari e programma di oggi. Palinsesto tv e streaming : Tempo di semifinali femminili quest’oggi a Wimbledon: il Centre Court accoglie le quattro giocatrici capaci di restare nel tabellone del terzo Slam dell’anno dopo i primi cinque incontri. Apriranno il programma la rumena Simona Halep e l’ucraina Elina Svitolina: le due si sono affrontate per sette volte sul circuito WTA, e nessuna sul duro. Due di questi precedenti si sono svolti a Roma, nelle finali consecutive vinte da ...

Wimbledon – L’allenatore di Serena Williams allo scoperto : “vi svelo perchè è tornata a giocare dopo la gravidanza” : L’allenatore di Serena Williams ha parlato di quelli che sono i suoi obiettivi, primo tra tutti quello di eguagliare il record di slam di Margaret Smith Court E’ la vigilia della semifinale di Wimbledon per Serena Williams, che domani tenterà per la dodicesima volta l’accesso in finale. L’americana ha vinto sette volte lo slam che si disputa sull’erba dell’All England Club e, adesso, va a caccia del ...