Williams-Strycova | Wimbledon 2019 | orario d’inizio della semifinale e come vederla in tv

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) La secondadel torneo di singolare femminile ametterà di fronte Serenae Barbora. Una sfida che vede sulla carta l’americana super favorita, ma attenzione alla ceca che ha raggiunto per la prima volta in carriera questo traguardo in uno Slam.ha dominato nei quarti di finale la spagnola Carla Suarez Navarro, dimostrando una condizione in continua crescita di partita in partita; mentreha messo la parola fine ai sognibeniamina di casa Johanna Konta, battuta al termine di un match giocato benissimo dalla tennista ceca. Serena-Barboradi, si giocherà oggi 11 Giugno alle non prima delle 15.30 (secondo match in programma sul Centrale dalle 14.00). La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno HD ed in streaming su SkyGo. Prevista anche per questa partita ...

zazoomblog : Wimbledon 2019 semifinali femminile Serena Williams-Strycova e Svitolina-Halep: orari e programma di oggi. Palinses… - livetennisit : Wimbledon, Strycova per l'impresa: a 3,70 la vittoria su Serena Williams - AgiproNews : #Wimbledon, Strycova per l'impresa: a 3,70 la vittoria su Serena Williams -