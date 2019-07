Western Stars di Bruce Springsteen sarà un film | il Boss ritorna al cinema

Western Stars di Bruce Springsteen è una proiezione di diapositive e saggezza blues (recensione) : "Western stars" di Bruce Springsteen nasce oggi, 14 giugno, da quel vento dell'ovest che nelle ultime settimane ci ha regalato le anticipazioni di Hello sunshine, There goes my miracle e Tucson Train, anteprime che ci hanno fatto cogliere il motivo dei 5 anni di silenzio discografico del Boss. Le attese dopo "High hopes" (2014), infatti, avevano trovato sollievo in "Springsteen on Broadway" (2018), ma non era abbastanza. Le ...

Arriva “Western Stars” - l’ultimo album di Bruce Springsteen : Esce domani, venerdì 14 giugno, "Western Stars", il nuovo album di Bruce Springsteen. Diciannovesimo lavoro in studio, è stato realizzato senza la E Street Band. E' un viaggio nel cuore dell'America. Primo album di inediti da cinque anni a questa parte e realizzato da solista. Un album dove il country, matrice basica di questo album, incontra le sonorità pop e cinematiche di Burt Bacharach. Siamo molto lontani da precedenti lavori solisti come ...

BRUCE SPRINGSTEEN/ "Western Stars" : il Boss diventa sinfonico : BRUCE SPRINGSTEEN si circonda di archi e orchestra quasi sommergendo le sue canzoni, un disco innovativ per il cantautore americano

Bruce Springsteen ha pubblicato il nuovo brano dal suo ultimo album 'Western Stars' : Continua a prendere sempre più forma il nuovo album di Bruce Springsteen: ecco che arriva il terzo estratto da Western Stars. Si intitola Tucson Train e va ad aggiungersi agli altri due singoli Hello Sunshine e There goes my miracle, pubblicati nelle score settimane. L'attesa per l'uscita dell'album sta per finire per tutti i fan del Boss: la data ufficiale di pubblicazione è il 14 giugno. ...Continua a leggere