Web tax | Francia vara tassa sui ricavi dei gruppi del web e gli Usa aprono indagine In

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il Parlamento francese ha dato via libera definitivo all’introduzione di una digital tax sui grandidel web. Ladel 3% sul fatturato si applicherà alle aziende che forniscono servizi ai consumatori francesi, tra cui Google, Amazon, Facebook e Apple, ma anche Meetic, Airbnb, Instagram. Parigi si aspetta di incassare 400 milioni di euro nel 2019 e 650 milioni nel 2020. L’amministrazione Trump ha definito quella che inè nota come Taxe Gafa (dai nomi di Google, Amazon, Facebook e Apple), “un danno ingiusto” per le imprese Usa, minacciando nuovi dazi come rappresaglia. L’Italia sulla carta ha introdotto la web tax, prima con la manovra del 2017 e poi con la prima legge di Bilancio del governo gialloverdeta lo scorso dicembre. Ma non è mai stato approvato il necessario decreto attuativo del ministero dell’Economia di concerto con lo Sviluppo ...

