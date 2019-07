Von der Leyen al voto martedì | si profila sostegno da destra “Riformare Dublino”

Von der Leyen : "Obbligo salvare i migranti in mare"E sul lavoro rilancia : "Salario minimo in ogni Paese" : La candidata alla presidenza Ue ha delineato una sua idea di Europa che abbia al centro "lavoro, prospettive, stabilità e sicurezza"

Migranti - Von der Leyen : “Bisogna aiutare le persone in mare - salvarli tutti è un obbligo” : La candidata alla presidenza della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parla di Migranti confrontandosi con i gruppi del Parlamento europeo: "È un obbligo soccorrere le persone in pericolo in alto mare. E per questo è estremamente importante ridare vita alla missione Sophia". Von der Leyen punta anche a una riforma del trattato di Dublino.Continua a leggere

Von der Leyen : riformare i patti di DublinoE' d'obbligo salvare i migranti in alto mare : "Bisogna trovare un consenso sulla missione Sophia. E' importante aiutare chi si trova in imbarcazioni di fortuna"

Ue - Von der Leyen : “Salario minimo in ogni Paese e più coraggio sul clima. Commissione sarà al 50% di donne” : Il “salario minimo in ogni Paese”, “più coraggio sul clima” e “una Commissione europea che sia al 50 per cento composta da uomini e al 50 da donne”. Ursuala Von der Leyen, presidente della Commissione europea designata dai Ventotto, incontrando i vari gruppi del Parlamento Ue ha parlato di quelle che saranno le sue priorità una volta entrata in carica. “La gente ha paura, speranze sogni e aspirazioni e ...