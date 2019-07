Volpe artica da record | 3 500 chilometri in 76 giorni

ilfogliettone

(Di giovedì 11 luglio 2019) Unaha camminato per piu' di 3.500dalla Norvegia al Canada in soli 76, lo hanno rilevato i ricercatori del Norwegian Polar Institute. L'animale, noto comecostiera o blu, e' stato dotato di un dispositivo di localizzazione nel luglio 2017. Laha lasciato Spitsbergen, nell'arcipelago norvegese delle Svalbard, il 26 marzo 2018. Dopo 21e 1.512sul ghiaccio marino, e' arrivata in Groenlandia il 16 aprile 2018. Il suo viaggio e' proseguito per Ellesmere Island in Canada, dove e' arrivata ieri 1 luglio."Sulle prime non credevamo fosse vero", ha detto la ricercatrice Eva Fuglei, che ha rintracciato la. L'istituto ha scritto in un documento di ricerca intitolato "La corsa di una femmina attraverso il ghiaccio marino" che il viaggio dellae' stato tra i piu' lunghi mai registrati. Era cosi' lungo, infatti, che ...

Eco_culturaIT : RT @rep_ambiente: Dalla Norvegia al Canada: il lungo viaggio della volpe artica [aggiornamento delle 15:36] - TerrePolari : WOOWW!! Dalla #Norvegia al Canada: il lungo viaggio della volpe artica ???? Oltre 3500 km in 76 giorni: il percorso… - Iw1prt_Alberto : RT @3BMeteo: ??Dalla Norvegia al Canada in meno di 80 giorni, lo straordinario viaggio di 3500km della volpe artica. @lifegate ci spiega per… -