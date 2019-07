Volkswagen - Nuova Golf | le prime foto della versione GTI

quattroruote

(Di giovedì 11 luglio 2019) Non può esserci unasenza una GTI e lalo sa bene. Dal 1976 a oggi, la sportiva compatta è un simbolo stesso del modello e anche per la ottava generazione è già pronta una soluzione adeguata e in linea con la tradizione.Prese d'aria e scarico svelano la GTI. Lespia che vi mostriamo sono leGTI attesa nel 2020 e confermano molte informazioni già note in precedenza. Le linee8 sono state infatti ampiamente smascherate daspia precedenti e dai bozzetti ufficiali e qui l'attenzione è quindi per tutti quei dettagli che distingueranno la GTI dalle altre versioni. Possiamo infatti notare un paraurti anteriore con una griglia centrale più ampia e con un motivo grafico sportivo, i profili delle prese d'aria laterali, gli splitter applicati al bordo inferiore del paraurti, le minigonne e il paraurti posteriore sagomato per far spazio al ...

