Video Senegal Benin | 1-0 | | highlights e gol Leoni in semifinale! | Coppa Africa

Video Kenya-Senegal 0-3 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : Manè domina la scena con una doppietta : Un Senegal “diesel” schianta il Kenya nel secondo tempo con il punteggio di 3-0. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, con un rigore sbagliato da Manè, lo stesso attaccante del Liverpool cambia marcia con tre reti tutte nel secondo tempo. Tre punti ottenuti in scioltezza dal Senegal che, in questo modo, si qualifica per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa in seconda posizione. Per il Kenya, invece, ancora un ko in ...