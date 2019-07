Viaggio da incubo su un volo Ryanair | passeggeri ubriachi urlano e vomitano | “Come

fanpage

(Di giovedì 11 luglio 2019)dasu unda Manchester a Zara, in Croazia, dove un gruppo diha urlato e vomitato in corridoio per tutta la durata del. Numerosi i video ripresi dagli smartphone degli altri viaggiatori: "Erano incontrollabili, nessuno riusciva a calmarli. Sembravano animali". Tre uomini sono stati fermati una volta arrivati a destinazione.

travisio : Ho appena sognato di fare un lungo viaggio in macchina, poi nulla, poi di risvegliarmi intontito, rendermi conto di… - buenasuerte1982 : Frecciarossa, il viaggio è da incubo: guasto all'aria condizionata, malori tra i passeggeri - MovConsumatori : Volo cancellato? Treno in ritardo? Viaggio in autobus o in nave da incubo? L'Unione europea ha realizzato una camp… -