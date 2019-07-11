Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 18 | 45

zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #11-07-2019 - zazoomnews : Magliana si incendiano 4 capannoni: nube nera su Roma viabilità in tilt 5 squadre di pompieri allopera - #Magliana… - Gab64P : RT @ArchCmc: Magliana, si incendiano 4 capannoni: nube nera su Roma, viabilità in tilt, 5 squadre di pompieri all'opera -
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: UN VEICOLO FERMO IN STRADA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CREA CODE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA RESTANDO IN A1 Roma NAPOLI CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA VERSO NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA ...
Roma - 4 capannoni a fuoco alla Magliana : nube nera - Viabilità in tilt - 5 squadre di pompieri all'opera : Un incendio di vaste dimensioni è divampato alla Magliana, in via del Cappellaccio, a Roma. Una enorme colonna di fumo nero si leva ai margini della città creando allarme in particolare...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: UN VEICOLO FERMO IN STRADA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CREA CODE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA RESTANDO IN A1 Roma NAPOLI CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA VERSO NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA ...
Magliana - si incendiano 4 capannoni : nube nera su Roma - Viabilità in tilt - 5 squadre di pompieri all'opera : Un incendio di vaste dimensioni è divampato alla Magliana, in via del Cappellaccio, a Roma. Una enorme colonna di fumo nero si leva ai margini della città creando allarme in particolare...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SULL’AUTOSTRADA A24 Roma TERAMO SI TRALLENTA TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO Roma PER LAVORI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD ; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SULL’AUTOSTRADA A24 Roma TERAMO SI TRALLENTA TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO Roma PER LAVORI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD ; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E l’APPIA ; SULL’AUTOSTRADA A24 Roma TERAMO SI TRALLENTA TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO Roma PER LAVORI.; SULLA Roma FIUMICINO CODE VERSO Roma DALLA COMPLANARE AL RACCORDO PER LAVORI SULLA PONTINA CODE VERSO LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE RomaNINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO UN INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, CASSIA BIS E TRIONFALE E PIU AVANTI TRA LE USCITE AURELIA E PISANA SULLA A91 Roma FIUMICINO LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 11 LUGLIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 11 LUGLIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA ...