romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 15:30: VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 15… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E l’APPIA ; SULL’AUTOSTRADA A24 Roma TERAMO SI TRALLENTA TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO Roma PER LAVORI.; SULLA Roma FIUMICINO CODE VERSO Roma DALLA COMPLANARE AL RACCORDO PER LAVORI SULLA PONTINA CODE VERSO LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE RomaNINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO UN INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, CASSIA BIS E TRIONFALE E PIU AVANTI TRA LE USCITE AURELIA E PISANA SULLA A91 Roma FIUMICINO LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 11 LUGLIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 11 LUGLIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO DI STRADA TRA CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA SUD DELL’AUTOSTRADA A12 Roma-TARQUINIA, CHIUSO A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE OCCORSO NEL POMERIGGIO DI OGGI. ORA UNO SGUARDO AL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO È IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO DI STRADA TRA CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA SUD DELL’AUTOSTRADA A12 Roma-TARQUINIA IN DIREZIONE Roma, CHIUSO A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE OCCORSO NEL POMERIGGIO DI OGGI. ORA UNO SGUARDO AL RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E LA PRENESTINA; CODE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE Roma E, IN SENSO CONTRARIO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E LA PRENESTINA; CODE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE Roma E, IN SENSO CONTRARIO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 17.20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E LA PRENESTINA; SULLA BRETELLA DELL’AUTOSTRADA A1 SI STA IN CODA PER 5 KM ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON LA A24 IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 17.20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E LA PRENESTINA; SULLA BRETELLA DELL’AUTOSTRADA A1 SI STA IN CODA PER 5 KM ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON LA A24 IN DIREZIONE ...