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Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 16 | 30 Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 16:30 (Di giovedì 11 luglio 2019) Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SULL’AUTOSTRADA A24 Roma TERAMO SI TRALLENTA TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO Roma PER LAVORI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD ; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO CODE VERSO LA CAPITALE SULLA PONTINA TRA APRILIA E VIA NETTUNENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma – NAPOLI È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO PASSEGGERI NAZIONALE FERMO ALL’ALTEZZA DI Roma PRENESTINA. RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN ...
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